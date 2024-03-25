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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 20:01
Adeta kurumlar danışıklı döğüş yapıyorlar

Üşenmedim merkezi atamadan sonraki tüm atamalara baktım gerek üniversite gerekse diğer sözleşmeli kurumsal atamalarda atananlar vallahi billahi aynı kişiler örnek Recep Tayyip Erdoğan üniversitesine ilk sıradan giren kişi Necmettin Erbakan üniversitesine de ikinci sıradan yetmemiş gümrük muayene memurluğunada çağrılmış muhtemelen kültüre de belki aileyede atanacak hepimize geçmiş olsun


Kpsbirincisi
Genel Müdür
25 Mart 2024 20:15

Aynı kişi olduğunu nereden anladin belki aynı puanlı farklı kişilerdir.


Tutunamayanlarr
Aday Memur
25 Mart 2024 20:18

Hocam adının ve soyadının baş harfinden

Kpsbirincisi, 51 dk. önce

Aynı kişi olduğunu nereden anladin belki aynı puanlı farklı kişilerdir.

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