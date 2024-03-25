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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


25 Mart 2024 20:17
Neden puanlar düşmüyor?

Daha önceki alımlarda ve kültür turizmde hesapladığıma göre 76.4 le 76,7 üstünde hala atanmayan ortalama 500 kişi kalmış olmasına rağmen kültür turizm tercihinde 1100. Sırada tercih yapmışım.Sozlesmelincakisanlar sözleşmeliye tercih veremiyor merkezi atanamadan atananlar da sözleşmeliye genelde tercih vermiyor bu kalan 600 kişi ya iş olsun diye tercih veriyor yada hala atanmamış temmuz daki merkezi atamayı bekliyor kültür turizm çok geç açıklandığı için orayı kazananlar aile sosyal politikalara da tercih verdi adamlar kurumdan atandı önümüzden eksildiler derken yine sıralama aynı geliyor sözleşmeli çalışanlar başvuru yapınca 4/b çalışmamış olmak diye madde var nasıl tercih verebiliyorlar

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