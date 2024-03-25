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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 20:22
Yüksek disiplin kurulu

25.01.2024 tarihinde kademe cezasına yüksek disiplin kuruluna itiraz ettim. Bildiğim kadarıyla itirazlar 1 ay içerisinde sonuçlanır, benim ise 2 ay oldu. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar var mı? Süreç nasıl ilerliyor?

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