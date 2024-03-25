Neden puanlar düşmüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kültür ve turizm açıklanmışMühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 8000 personel alımların Açıklandıİşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?Malatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmışAdalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı
Sözlük
Son Haberler
'Cudi'yi, Gabar'ı, Tekdürek'i, Bestler Dereler'i artık terörden temizlemiş durumdayız'HIV ve HPV vakalarında artış iddiası: Karabük Üniversitesinden açıklamaBurdur'da iki çekiciden uyuşturucu çıktı, 4 şahıs tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandırİstanbul Valiliği'nden camideki intihara ilişkin açıklama
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri