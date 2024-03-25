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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 20:23
Neden puanlar düşmüyor

Daha önceki alımlarda ve kültür turizmde hesapladığıma göre 76.4 le 76,7 üstünde hala atanmayan ortalama 500 kişi kalmış olmasına rağmen kültür turizm tercihinde 1100. Sırada tercih yapmışım.Sozlesmelincakisanlar sözleşmeliye tercih veremiyor merkezi atanamadan atananlar da sözleşmeliye genelde tercih vermiyor bu kalan 600 kişi ya iş olsun diye tercih veriyor yada hala atanmamış temmuz daki merkezi atamayı bekliyor kültür turizm çok geç açıklandığı için orayı kazananlar aile sosyal politikalara da tercih verdi adamlar kurumdan atandı önümüzden eksildiler derken yine sıralama aynı geliyor sözleşmeli çalışanlar başvuru yapınca 4/b çalışmamış olmak diye madde var nasıl tercih verebiliyorlar


denizcelikk
Aday Memur
25 Mart 2024 20:40

tercih verip yerleşiyorlar fakat atamaları olmuyor sanırım kadro yandığıyla kalıyor.


Tutunamayanlarr
Aday Memur
25 Mart 2024 20:43

Hocam işimiz zor hiçbir kıstas yok herkes her yere başvuruyor kurumdan kuruma kavimler göçü var malesef yoksa şu anda puanlar 70 lere kadar düşmüştü yazık çok yazık


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 20:49

Ben insan demek istemiyorum böylelerine artık ama yaa daha açıklandığı gün atandım ama gitmicem diyen var yaaa

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