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Editörler : "eskiyara"Pangaea
Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesi ile ilgi
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