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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 20:25
Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesi ile ilgi

Merhabalar okulda çıkan arızaları teknik hocaların yapması ile ilgili bir dayanak var mı? Mesleki teknik liselerde görev yapan hocalarım işleyiş halkında bilgi verip yardımcı olursanız sevinirim.


didaof
Aday Memur
25 Mart 2024 20:27

Eline mi yapışır?


nurr6
Memur
25 Mart 2024 20:34
bilginiz varsa yorum yaparsanız yoksa bu konuda yorum yapmak sizin asla haddiniz değil.
didaof, 39 dk. önce

Eline mi yapışır?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
25 Mart 2024 21:02

Hocam,

Görev tanımınız belli. Onun haricinde yapacağınız her iş fedakarlık..

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