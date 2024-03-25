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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2024 20:35
7433 ile kadroya geçip aynı ünvanda sozlesmeli pozisyona atananlar son durum
merhaba 7433 ile kadroya geçip aynı ünvanda sözleşmeli pozisyona atandım. bu konu ile alakalı zimmete düşme açısından engel teşkil edecek bir durum var mı ?

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