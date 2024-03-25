7433 ile kadroya geçip aynı ünvanda sozlesmeli pozisyona atananlar son durum

merhaba 7433 ile kadroya geçip aynı ünvanda sözleşmeli pozisyona atandım. bu konu ile alakalı zimmete düşme açısından engel teşkil edecek bir durum var mı ?

merhaba 7433 ile kadroya geçip aynı ünvanda sözleşmeli pozisyona atandım. bu konu ile alakalı zimmete düşme açısından engel teşkil edecek bir durum var mı ?