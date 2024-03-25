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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2024 20:36
DISIPLIN SORUŞTURMASI.

İlk ifadeleri mufettis aldı WhatsApp yazismalari üzerinden, 2. Ifade de ne ile suclandigimiz ve ne ceza istenecegi söyleniyor mu? Bilgi için teşekkürler

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