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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2024 22:30
ESKİŞEHİRDE GÖREV YAPANLAR LÜTFEN YARDIM

Merhabalar Eskişehir'e geçebileceğim bir durumum var. Sosyal ortam yaşam her şeyi öğrendim tamam anladım teşekkür ederim. Ama ceraimi nasıl? İş yükü nasıldır? Özellikle merkezde bunu merak ediyorum tabi öğrenci şehri olması sebebiyle acaba çok olay-suç oluyor mu? Yardımcı olabilecekler için özellikle ceraimi çok merak ediyorum. Dilersen buradan dilerseniz özel mesaj yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim


ortoloni
Memur
25 Mart 2024 22:35

Ceraim az rahat çalışılabilinir bir yer

Toplam 1 mesaj

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