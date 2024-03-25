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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 22:57
Aynı unvan

Merhaba arkadaşlar ben üniversite de destek personeli olarak çalışıyorum. Bakanliga da destek personeli olarak atanmişım,geçebilir miyim bakanlığa?

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