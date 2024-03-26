promosyon güncellenmeyecek mi?

Sevgili meslektaşlarım.. Bankaların bizim emeğimizden kazandığı bir para var ortada ve bizim maaşlar yaklaşık 20 bin TL bile değilken toplu olarak 27 bin TL bir para aldık malumunuz. Güncel enflasyon VS hesaplamalar neticesi batıda maaşlar 40 bin liranın üstünde.. Doğuda bu rakam 50 bin TL olmuş iken. Adalet bakanlığının ortalama katip memur mübaşir maaşları 34 bin TL dolaylarında ve promosyon güncellenmeli diye önce haber yapıldı sonra işleme koyuldu. Biliyorum mesleğe ve teşkilata olan inancımız ve güvenimiz yok denecek kadar az.. Ama bu parayı banka yada bankaya yakın kişiler bir şekilde iç ediyor.. Tekrardan gündeme getirilmesi için memurlar. Net bir haber yapabilir mi acaba?

Sevgili meslektaşlarım.. Bankaların bizim emeğimizden kazandığı bir para var ortada ve bizim maaşlar yaklaşık 20 bin TL bile değilken toplu olarak 27 bin TL bir para aldık malumunuz. Güncel enflasyon VS hesaplamalar neticesi batıda maaşlar 40 bin liranın üstünde.. Doğuda bu rakam 50 bin TL olmuş iken. Adalet bakanlığının ortalama katip memur mübaşir maaşları 34 bin TL dolaylarında ve promosyon güncellenmeli diye önce haber yapıldı sonra işleme koyuldu. Biliyorum mesleğe ve teşkilata olan inancımız ve güvenimiz yok denecek kadar az.. Ama bu parayı banka yada bankaya yakın kişiler bir şekilde iç ediyor.. Tekrardan gündeme getirilmesi için memurlar. Net bir haber yapabilir mi acaba?