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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Mart 2024 00:54
il planlama uzmanı ve yardımcısı

merhaba arkadaşlar il planlama uzmanı , yardımcısı veya sınavına giren birileri varsa biraz bilgilendirme yapabilir mi ?

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