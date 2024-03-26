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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 01:17
TEDVİREN BAŞMEMURLUK VE NAS TAYİNLERİ.

Tedviren başmemurluk görevi yürüten İnfaz ve Koruma memurları 2024 Nas tayinine başvurabilmesi için komisyonlardan tedviren başmemurluk görevini kaldırmaları gerekir mi ? Genel müdürlükte çalışan yada bu konuda net bilgisi olan açıklık getirebilir mi ?

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