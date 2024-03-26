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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Mart 2024 01:33
Maaşlar erkenden yatar mı?

Merhaba arkadaşlar Ramazan bayramı vesilesiyle Maaşlarımız bayramdan önce yatar mı sizce?


ela hanım
Aday Memur
26 Mart 2024 08:17

maaş yapan biri olarak 8 9 nisan görünüyor ama devletin gün vermesi gerekiyor


kutalmışkagan
Aday Memur
26 Mart 2024 09:39

bu hafta veya en geç 3 nisana kadar yazı gelir diye düşünüyorum

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