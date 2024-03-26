İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Mart 2024 01:33
Maaşlar erkenden yatarmı?

Merhaba arkadaşlar Ramazan bayramı vesilesiyle Maaşlarımız bayramdan önce yatar mı sizce?

Çok Yazılan Konular

YHS kalkıyor BecaişŞube müdürü naklen tayinKurum değişikliği Hk. Tarım bakanlığı destek personeli maaşıMemur kaç defa istifa edebilir?

Sözlük

yalan söylemek 1 Bugün olanlar 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 Laf ile peynir gemisi yürümez 3 yazılı kağıtlarını 15 günde okumayan öğretmen 2 dinime söven müslüman olsa 1 okaliptus ağacı 2 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 4 gram altın 4 Kurunun yanında yaş da yanar. 4

Son Haberler

Sınıf öğretmenliği alanında lisans üstü eğitim yapanlar özel okullarda görevlendirilir mi?26 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıBayram Tatilinde Kıbrıs Hotel Fırsatları!Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.SGK'dan 'banka promosyonu' açıklaması

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri