KİT reformu ve KİT'e ceo modeli geliyor

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve personel ve işleyiş yapısını değiştiren kit reform çalışması bütçe komisyonundan geçti seçimden sonra meclise gelmesi bekleniyor.

Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şimşek, reformun iki kısımdan oluştuğunu belirtti. Şimşek, "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çalışmalarımızı sunduk." dedi. (Kaynak Bloomberg HT / ''Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı'' başlıklı haber 2024)

Sermayesi kamu mülkiyetinde olan işletmelerde özel sektör benzeri beyaz yakalı uygulamalarına ağırlık verilecek. Alt kuruluşlardan başlayarak bağlı olduğu KİT'in tepe yönetimine varıncaya değin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kuruluşlarda CEO ve CFO gibi pozisyonlar oluşturulacak. KİT'lerdeki iş bölümünde profesyonelleşme sağlanacak. (Kaynak Yeni Şafak / ''Kamu şirketlerinde CEO dönemi'' başlıklı haber 2024)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, "Orta Vadeli Program?da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık. KİT?lerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak ekonomimize katkılarını artıracağız" ifadelerine yer verdi. (Kaynak Milliyet /''Bakan Şimşek: 'KİT'lerde başlattığımız reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık'' başlıklı haber 2024)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetim reformu Meclis gündemine geliyor. KİT'lerde de özel sektörlerdeki gibi CEO'luk ve CFO'luk pozisyonları oluşturulması bekleniyor. KİT'lerin, dirençli ve daha fazla kâr eden bir yapılanmaya kavuşması hedefleniyor, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere KİT faaliyetleri yeniden tanzim edilecek. KİT'lerin makroekonomik ölçekte rekabetçi düzeye çıkartılması sağlanacak. Böylece özel sektör karşısında gerileyen KİT'ler, dirençli ve daha fazla kâr eden bir yapılanmaya kavuşacak.Sermayesi kamu mülkiyetinde olan işletmelerde özel sektör benzeri beyaz yakalı uygulamalarına ağırlık verilecek. Alt kuruluşlardan başlayarak bağlı olduğu KİT'in tepe yönetimine varıncaya değin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. (Kaynak patronlardunyasi.com /''Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere KİT faaliyetleri yeniden tanzim edilecek'' başlıklı haber 2024)