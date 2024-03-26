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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Mart 2024 01:35
KİT reformu ve KİT'e ceo modeli geliyor

Kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve personel ve işleyiş yapısını değiştiren kit reform çalışması bütçe komisyonundan geçti seçimden sonra meclise gelmesi bekleniyor.

Mevcut düzenlemenin ticari esasları tam olarak karşılamadığını, bu nedenle yeni düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Şimşek, reformun iki kısımdan oluştuğunu belirtti. Şimşek, "KİT'lerde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattığımız bu reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çalışmalarımızı sunduk." dedi. (Kaynak Bloomberg HT / ''Şimşek: KİT reform çalışmalarının ilk aşaması tamamlandı'' başlıklı haber 2024)

Sermayesi kamu mülkiyetinde olan işletmelerde özel sektör benzeri beyaz yakalı uygulamalarına ağırlık verilecek. Alt kuruluşlardan başlayarak bağlı olduğu KİT'in tepe yönetimine varıncaya değin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Bu kuruluşlarda CEO ve CFO gibi pozisyonlar oluşturulacak. KİT'lerdeki iş bölümünde profesyonelleşme sağlanacak. (Kaynak Yeni Şafak / ''Kamu şirketlerinde CEO dönemi'' başlıklı haber 2024)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda, "Orta Vadeli Program?da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık. KİT?lerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak ekonomimize katkılarını artıracağız" ifadelerine yer verdi. (Kaynak Milliyet /''Bakan Şimşek: 'KİT'lerde başlattığımız reform çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamladık'' başlıklı haber 2024)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetim reformu Meclis gündemine geliyor. KİT'lerde de özel sektörlerdeki gibi CEO'luk ve CFO'luk pozisyonları oluşturulması bekleniyor. KİT'lerin, dirençli ve daha fazla kâr eden bir yapılanmaya kavuşması hedefleniyor, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere KİT faaliyetleri yeniden tanzim edilecek. KİT'lerin makroekonomik ölçekte rekabetçi düzeye çıkartılması sağlanacak. Böylece özel sektör karşısında gerileyen KİT'ler, dirençli ve daha fazla kâr eden bir yapılanmaya kavuşacak.Sermayesi kamu mülkiyetinde olan işletmelerde özel sektör benzeri beyaz yakalı uygulamalarına ağırlık verilecek. Alt kuruluşlardan başlayarak bağlı olduğu KİT'in tepe yönetimine varıncaya değin kapsamlı bir çalışma yürütülecek. (Kaynak patronlardunyasi.com /''Kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini desteklemek üzere KİT faaliyetleri yeniden tanzim edilecek'' başlıklı haber 2024)


gzhnbgc
Memur
26 Mart 2024 08:46

CEO dediği de eskiden mvekili olup şimdi boşta gezen partililer.


Agency
Memur
26 Mart 2024 09:13
Yanılıyor olabilirsiniz. Son zamanlarda GM olarak atanan isimlerin gerçekten başarılı isimler olduğunu görüyoruz. Ancak atanan GM ne kadar başarılı olursa olsun işleyişe dair reform olmadığı sürece başarı zor. Sadece GM değil, tüm atamalarda liyakat esas alınmadıkça, aynı işi yapan kurumlar tek çatı altında birleştirilip sermaye yapısı güçlendirilmedikçe, adil bir işleyiş ile çalışan memnun edilmedikçe başarı zor. Çalışanın çalışma şevkini kıran ne GM ne de GMY, iş bilmez zır cahil daire başkanları ve sözde müdürler. Onlarla uğraşmaktan çalışanın ne motivasyonu kalıyor ne de hevesi.
gzhnbgc, 3 saat önce

CEO dediği de eskiden mvekili olup şimdi boşta gezen partililer.


kaanatli
Şube Müdürü
26 Mart 2024 09:17

Burada yeni bişey yok ki , ocak ayındaki haberler. Komisyondan geçen bişey ben bulamadım şahsen. Varsa elinizde paylaşın lütfen.


işşşlllletme
Şef
26 Mart 2024 09:22

Meclis kapalı değil miydi? Ne zaman geçti aralık 2023 bütçe komisyonundan mı geçti.


kamueemmüh
Aday Memur
26 Mart 2024 09:26

kitlerle hatta belediyelerle bile uğraşabilecek bir bütçe yok.

piyasaya 200 milyar dolar para girişi olması lazım sadece türk lirasının yön değiştirmesi için.

devletin mevcut borcu (net bilinmiyor 700milyar dolar diyelim) ve enflasyon (maliyeti 100lerce milyar dolar?) türk lirasını yine aşağı çekecek ve çekmeli.

yabancı yatırımcı hala daha fazla değer kaybetsin öyle geleyim diyor.

buradan bakılınca imf görünüyor ama yine eliniz arkada türkü söyleyebilirsiniz.

seri satışlar gelir bence.

bankalar özelleşir, kurumlar ve kitler (zaten)


Agency
Memur
26 Mart 2024 09:37
Ocak ayında Mehmet Şimşek ve ekibi Ekonomi Koordinasyon Kurulunda KİT' lerle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi ama alınan kararları kamuoyuna açıklamadılar. Kamuoyuna açıklanan sadece kendisine tam yetki verildiği oldu.
işşşlllletme, 3 saat önce

Meclis kapalı değil miydi? Ne zaman geçti aralık 2023 bütçe komisyonundan mı geçti.


kurumumuseviyorum
Aday Memur
26 Mart 2024 09:47
seçimden sonra ortaya çıkar ak koyun kara koyun.

bridge
Müsteşar Yardımcısı
26 Mart 2024 11:00

Bu konuya en güzel cevap bu olmuş, sağlık bakanlığında hastane yöneticiliği (Sözleşmeli) diye bir şey çıkardılar çok para verdiler ama aynı işi daha uyguna zaten yapılıyordu. Sonuçta ne oldu sağlık bakanlığında iş barışı bozuldu. Niyet güzel olabilir ancak uygulamada sıkıntı olunca sıkıntı sıkıntıyı doğuruyor. Bakalım KİTlerde nasıl uygulanacak.

gzhnbgc, 3 saat önce

CEO dediği de eskiden mvekili olup şimdi boşta gezen partililer.

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