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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


26 Mart 2024 02:08
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güvenlik heyet raporu

Merhaba

Istenen evraklarda Heyet Raporu var ve 3 Nisan tarihi evrak teslim son gün fakat heyet raporunun Aslı 20 veya 25 gün sonra veriliyor nasıl olacak hangi doktorlara muayene olması lazım oda belirtilmemiş bilgisi olanlar cevaplarsa memnun olurum

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