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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


26 Mart 2024 08:51
Doktora İçin Gerekli Puan Sonuçları HK.

Sayın hocalarım, yakın bir zaman sonra doktora programı için birkaç üniversitenin ilanına başvurmak istiyorum fakat bu üniversitelerin önceki ilanlar için yayınlamış oldukları sonuç belgelerine ulaşamıyorum.

Sınava yeniden hazırlanma noktasında bir karar verebilmem için üniversitenin yakın zamanda ortalama hangi puan aralığında öğrenci aldığını öğrenmem gerekli...

Duyuru arşivleri baştan aşağı taradım fakat personel işleri sanırım bu sonuçları bir zaman sonra kaldırıyor.


kutalmışkagan
Aday Memur
26 Mart 2024 09:38

marmara üni. ankara üni. bunlar kaldırmazlar bakabilirsiniz


Cagri97
Aday Memur
26 Mart 2024 12:05

Kontrol edeyim hocam.. ODTÜ ve Hacettepe'ye baktım fakat ulaşamadım.

kutalmışkagan, 3 saat önce

marmara üni. ankara üni. bunlar kaldırmazlar bakabilirsiniz

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