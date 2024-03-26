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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2024 09:54
Can güvenliği tayin
merhabalar. can güvenliği tayininde mahkemenin uzaklaştırma koruma kararı yeterli bulunulmuyor ve can güvenliği yoktur ve iş yeri değişikliği kararı isteniyor. bu kararı alabilen var mı nasıl alabildi ?

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