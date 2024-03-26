Can güvenliği tayin

merhabalar. can güvenliği tayininde mahkemenin uzaklaştırma koruma kararı yeterli bulunulmuyor ve can güvenliği yoktur ve iş yeri değişikliği kararı isteniyor. bu kararı alabilen var mı nasıl alabildi ?

merhabalar. can güvenliği tayininde mahkemenin uzaklaştırma koruma kararı yeterli bulunulmuyor ve can güvenliği yoktur ve iş yeri değişikliği kararı isteniyor. bu kararı alabilen var mı nasıl alabildi ?