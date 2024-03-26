İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mart 2024 10:20
Kurumlararası Geçiş

Merhabalar herkese

Ben 9 yıllık kadrolu okul öncesi öğretmeniyim. Kpss ile hastanelere çocuk gelişimci olarak atanmayı istiyorum. Ancak aklımda birkaç soru var;

1) Meb muvafakat ile geçmeme izin verir mi?

2) Kadro derecem 5/3. Sağlık bakanlığına girince sıfırlanıp en düşük kadro dereceye mi gelir yoksa hizmet birleştirme var mı?

3)9 yıllık çalışmam sağlık bakanlığından emeklilik için olan hizmet süreme eklenir mi?

cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim :)


crabnet355
Müsteşar
26 Mart 2024 10:34
1) Meb muvafakat verir. 2)Sağlık bakanlığı sözleşmeli alıyor.Seçim zamanı kadro verilir.Kadro aldıktan sonra dilekçe verip hizmet birleştirme yapacaksınız.. 3) Tabiki emekliliğe yansır. yalnız kpssde başvuru yapacağınız kadro lisans mezunu şartı olmalı.Sağlık bakanlığı daha çok 2 yıllık mezunu çocuk gelişimci alıyor buna dikkat edin..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Seçim memuru saat kaçta okulda olmalıMesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesi ile ilgiSeçim memuru ne kadar para alıyor?Ek dersBepli öğrenci sınavını kim hazırlar?Resen okul müdürlüğü görevlendirmesi mümkün müdür?Seçim görevi itirazına yanıt gelmediMEB GYS TercihYerel seçim tecrübe paylaşımMESEM de müdür olmak

Sözlük

hurma 1 Laf ile peynir gemisi yürümez 2 Bugün olanlar 2 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 okaliptus ağacı 2 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 2 ek işim değil tek işim 2 hanımın çiftliği 1 şaka mı? 3 Kurunun yanında yaş da yanar. 4

Son Haberler

SGK 2023'te sağlığa 553 milyar lira harcadıYurdun 3. katından düşen öğrenci hayatını kaybettiÜniversiteden 1600 TL farkla büro personeli pozisyonu!Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi9 üniversite mezunu emekli polis, 2 lisans eğitimini de sürdürüyor

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri