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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2024 10:21
Kurumlararası Geçiş

Merhabalar herkese

Ben 9 yıllık kadrolu okul öncesi öğretmeniyim. Ayrıca ikinci lisansım çocuk gelişimi. Kpss ile hastanelere çocuk gelişimci olarak atanmayı istiyorum. Ancak aklımda birkaç soru var;

1) Meb muvafakat ile geçmeme izin verir mi?

2) Kadro derecem 5/3. Sağlık bakanlığına girince sıfırlanıp en düşük kadro dereceye mi gelir yoksa hizmet birleştirme var mı?

3)9 yıllık çalışmam sağlık bakanlığından emeklilik için olan hizmet süreme eklenir mi?

cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim :)

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