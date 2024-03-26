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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


26 Mart 2024 10:58
Konut Kredisi Tapu Harcı

Merhaba yakın zamanda konut kredisi çektim 1.000000 TL çektim kredi üstünü kendim tamamladım . Benden başka konut kredisi çeken arkadaşım da oldu farklı bir bankadan fakat o arkadaşım rayiç bedel üzerinden tapu harcı ödedi 24.000 TL kadar. Bense çektiğim kredi üzerinden ödedim 40.000 TL hatta döner sermaye bedelleri dahil 45.000, buldu. Geriye dönüp benim de rayiç bedel üzerinden ödeme yapma hakkım var mı? Beni bu konuda bankacı mı uyarmalı idi?

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