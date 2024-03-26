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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


26 Mart 2024 11:19
Tayin hakkında

Merhaba, şu anda bir kitte memur olarak çalışmaktayım. Çalıştığım kitin farklı bir ildeki (memleketim) birimine geçmek istiyorum. 3 yılım dolmadı fakat benimle aynı durumda olan başka memurları gönderdiler. Benim önüme engel çıkartıyorlar. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

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