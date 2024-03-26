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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 11:32
Tarım ve orman uzman yardımcısı

Mühendis olarak tarım orman uzman yardımcısı kadrosuna atanmak daha mı avantajlı? Çalışma şartları ve maaşı hakkında bilgisi olan var mı?

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