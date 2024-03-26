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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 11:35
Başöğretmenlik süresi kısalmalı

Kamuda en düşük maaşı öğretmen alıyor, başöğretmen tazminatı bir nebze maaşı iyileştiriyor

10 yılını doluran başöğretmen olmalı


Karizmaunl
Şube Müdürü
26 Mart 2024 11:39

Türkiye Cumhuriyetinin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu rezil, rüsva başöğretmenlik uygulaması bir an önce iptal edilmelidir.


Prettypelin
Memur
26 Mart 2024 11:59

Malesef ki esas rezil rüsva olan öğretmenin maaşında yapılacak iyileştirmeyi engellemeye çalışmaktır. Öğretmenin cebine giren bu tazminata göz dikenler rezil ve rüsvadır.

Karizmaunl, 32 dk. önce

Türkiye Cumhuriyetinin Başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu rezil, rüsva başöğretmenlik uygulaması bir an önce iptal edilmelidir.

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