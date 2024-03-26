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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


26 Mart 2024 11:45
Belediye Memur SDS ücretleri
Merhaba arkadaşlar Bilgisayar İşletmeni olarak geçiş yapmayı düşünüyorum ama SDS Ücretleri ne kadardır ? maaşa ek ne alırız ?

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