İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 11:56
Mazeret atamaları harcırahları ne zaman yatar

İlişik keseli 9.gün harcırah halen yatmadı kaç güne yatar bilgi soran var mı

Çok Yazılan Konular

İhraç olma durumunda ne iş yapabiliriz27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıBoşanma sonrasındaki ruh haliEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaDarp olayından dolayı ihraç olur muyum?C dilimi sağlık raporu ve operasyon tazminatıPromosyon güncellenmeyecek mi?Maaşsız emeklilik detayları nedir

Sözlük

benlik bir durum yok 3 kıskıvrak 1 Dili olsa da söylese 1 okaliptus ağacı 2 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 yalan söylemek 1 Akamet 2 ejder meyvesi 1 şu anda dinlenen şarkı 1 içerik üretmek 3

Son Haberler

Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyelerGazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktıMoskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandıHatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldüİnşaattan düşen 28 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri