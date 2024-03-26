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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 11:58
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Hk.

Merhaba arkadaşlar, 28.02.2022 tarihinde 4B sözleşmeli personel olarak destek personeli/temizlik görevlisi olarak işe başladım. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel olanlar kadroya geçti ve bu tarihten sonra sözleşmeli personel olanlarda 3 yıl sözleşmeli görev yaptıktan sonra kadroya geçecek şeklinde düzenleme oldu. 2023 Nisan maaş bodrumda unvanım Destek Personeli/Temizlik Görevlisi iken Hizmetli olarak gözükmeye başladı. Ayrıca sigortamda 4A yatmakta iken artık 4C olarak yatıyor. Kurumum Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak beni atamak istiyor. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olmamda bir engel var mı?

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