İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 11:58
Unvan değişikliği sınavı çıkmış soruları nasıl bulabilirim

İyi forumlar arkadaşlar. Belediye personelleri için yerel yönetimler genel müdürlüğü tarafından açılan sınav için önceki dönemlerde çıkmış soruları nasıl bulabilirim yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSGK Promosyon Güncellemesi(2024)5510 sayılı kanun ile memurun hayatı karardı.İstanbul Mitingi ve Memur / Memur Emeklisine Müjde Gelir Mi?2024 Mart maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen SorunlarıSendikalardan İstifalar başlasınuzaktan yüksek lisansın memurlukta faydası var mı?Ayın 15 inde maaşım hesabıma yatar yatmaz iddaa oynuyorum. Nasıl kurtulacağım?Mart Ayı enflasyon Tahmini

Sözlük

Dili olsa da söylese 1 sağlıklı yaşam için yürümek 2 lacivert 1 Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? 3 hanımın çiftliği 1 hurma 1 gram altın 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 3 okaliptus ağacı 2

Son Haberler

SGK 2023'te sağlığa 553 milyar lira harcadıYurdun 3. katından düşen öğrenci hayatını kaybettiÜniversiteden 1600 TL farkla büro personeli pozisyonu!Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi9 üniversite mezunu emekli polis, 2 lisans eğitimini de sürdürüyor

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri