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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 12:00
İpka sarfinazar dilekçesi vermek istiyorum

Arkadaşlar 21 ilinde görev yapmaktayım. Kanuni görev süremi doldurdum ve Genel atama dönemi için tercihte bulunurken ipka istiyorum talebinde bulundum. Ancak şartlar değişti ve şuan için ipka talebimin iptali için dilekçe yazmayı düşünüyorum. Sizce kabul edilme durumu nedir? Ayrıca nasıl bir dilekçe yazabiliriz yani hangi konuları belirtmemiz gerekir?


Gökhan koçtürk
Aday Memur
26 Mart 2024 12:24

Yok mu cevap verebilecek arkadaş?


Police5555
Aday Memur
26 Mart 2024 12:50

Ben de aynı senin durumunda idim neden belirtmeden dilekçeme ipka talebimin iptali ve 7 tercih arasından uygun görülene atamamın yapılması şeklinde yazdım ve atamam oldu sıkıntı yok dilekçe yazabilirsin

Toplam 2 mesaj

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