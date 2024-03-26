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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 12:04
promosyon güncellemesinde son gelişmeler

bakanlık talebi bu ayın 20 sinde vakıflar bankasına iletti süre 15 gün kabul etmezlerse sözleşmede bulunan güncelleme fesih hakkını kullanıp yeni ihale açma hakkını kullanabilir

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