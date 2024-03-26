İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 12:04
promosyon güncellemesinde son gelişmeler

bakanlık talebi bu ayın 20 sinde vakıflar bankasına iletti süre 15 gün kabul etmezlerse sözleşmede bulunan güncelleme fesih hakkını kullanıp yeni ihale açma hakkını kullanabilir

Çok Yazılan Konular

Promosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?ikm vardiyayı ısrarla övenlerin amacıPromosyon ne kadar verilir ? verilirse ne zaman hesaplara yatar ?1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?Açıktan memuriyete dönüşAday memurlukadalet bakanlığı promosyon güncellemesiikm istifa 2024 yılı havuz tayinleriHakim mobing hakkında , bana ne yaptırımda uygulayabilir

Sözlük

2.dünya savaşı günlükleri 1 lacivert 1 Bugün olanlar 2 gram altın 2 copilot 3 ejder meyvesi 1 ek işim değil tek işim 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 tercihlerle sınanmak 1 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3

Son Haberler

Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediye CHP'li belediyelerGazze'de can kaybı 32 bin 414'e çıktıMoskova'daki terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandıHatay'da feci kaza: Aynı aileden 6 kişi öldüİnşaattan düşen 28 yaşındaki kalıp ustası hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri