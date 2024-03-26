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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2024 12:24
Ekipportal

2007 yılında 4/Bli olarak atandım ancak 2009 yılında istifa etmiştim. Son alımda İstanbula yerleştim. Ekipportale girince eski görev yerim görünüyor ilk ekranda. Bu normal midir?


kubraerol06
Aday Memur
26 Mart 2024 12:50
ben de eş durumuyla atandım eski görev yerim görünüyordu. ekip portaldan güncelleme yaptılar olmadı. il sağlıkla görüştük orası düzeltti

Die4Freedom
Aday Memur
26 Mart 2024 13:50

Benim de eski kurum görünüyor. Henüz atama işlemi tamamlanmadığından eski kurum görünür.

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