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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 13:40
Sozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir

4/b sozlesmeli personelin becayis haklari varmidir varsa sartlari nelerdir?


ByAstsubay
Memur
26 Mart 2024 13:42
Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.

cskhellcsk
26 Mart 2024 14:53

Baska ile becayis yapamiyoruz yani oylemi?


ByAstsubay
Memur
26 Mart 2024 14:54
hayır
cskhellcsk, 21 dk. önce

Baska ile becayis yapamiyoruz yani oylemi?

Toplam 3 mesaj

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