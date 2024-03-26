Sozlesmeli personelin becayis hakki varmidir varsa sartlari nelerdir

Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.

Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.Sözleşmeli Personelin Çalışma Esasları Sözleşmeli personel ilk yerleştirme esnasında, il içinde, aynı unvan ve nitelikleri taşımak kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere, becayiş talebinde bulunabilir. Bu taleplerin il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde becayiş yapılan yerlere sözleşmeleri yapılır.