Tez Yazma Danışmanlık Kimden Nasıl Alınır?

Tez Yazma Danışmanlık

Danışmanların yetersiz kaldığı veya öğrencilerin çeşitli sebeplerle tezi hazırlama noktasında problem yaşadığı durumlarda destek alması gerekebilir. Bu gibi durumlarda tez yazma danışmanlık faaliyetleri yapan kişi veya kurumlardan destek almak suretiyle mevcut durumdaki problemlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu bazı öğrenciler için format düzenlemesi olabileceği gibi bir başkası için istatistik analiz veya literatür taraması ile ilgili destek olabilir. Her halükarda o anda talep edilen ne olursa olsun mümkün olduğu taktirde profesyonellerden destek alarak süreci hızlandırmanız bir üniversite öğrencisi olarak gayet mümkündür. Ancak profesyonel hizmet alma sürecine girdiğinizde öğrenci olarak bazı detaylara dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü tez yazma danışmanlık noktasında herkes uzman olduğunu iddia etse bile, gerçekte yeterli bilgisi olmayan kişi veya kurumların bu işleri yaptığı bilinmektedir. Örneğin uzmanlığı bulunmayan birisinden destek alan yüksek lisans öğrencisinin süreç sonunda hayal kırıklığı yaşaması kuvvetle muhtemeldir. Biz uzmanlığımızın olmadığı hiçbir konuyu üstlenmiyorken bazı insanlar bu konuda cesur davranmaktadır. Özellikle de literatürde yeterli kaynak olduğu durumlarda söz konusu bilim dalıyla ilgili uzmanlığı bulunmasa dahi insanların konuyu üstlendiğini gözlemliyoruz. Ancak olası revizyon durumlarında bu tür problemler sık sık yaşanmaktadır. Asıl mühim olan revizyonlar karşısında sizin yapacağınız düzenlemeler olduğundan dolayı yeterli bilginiz yoksa sorunlar o aşamada meydana gelmektedir.

İçindekiler

Tez Yazma Danışmanlık 1

İçindekiler 1

1. Tez Yazma Nedir? 2

2. Tez Yazma Tüyoları 2

3. Tez Hazırlama Süreci Hakkında 3

4. Tez Danışmanı ve Savunma Süreci 4

5. Teze Onay Almak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler 4

Daha Detaylı Bigi İçin Kaynak: https://www.kalemtezhazirlama.com/tez-yazma-danismanlik/