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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mart 2024 13:58
2024 İL DIŞI ATAMALARI

BU SENE ARTIK TÜM PROJE OKULLARININ İL DIŞI ATAMALARA AÇILMASI LAZIM ADALET İÇİN BU DURUM OLMAZSA OLMAZ

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