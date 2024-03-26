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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
26 Mart 2024 14:09
4B güvenlik görevlisi olarak Afyonu kazandım. Bursa dan gitmeli miyim kira ödemiyorum

Iyi gunler kultur ve turizm bakanligi 4b koruma ve guvenlik kazanfim. Bursada calisiyorum maas 22bin +yemek+servis kira odemiyorum afyona sizce gitmelimihim. Koruma ve guvenlik 4 b haklari nelerdir yemek yol icinde toplam ne kadar maas aliyor bilgi verirmisniz


hemsire0603
Aday Memur
27 Mart 2024 02:52
tabikide gitmelisin en düşük memur maaşından az almazsın ayrıca afyonda kiralar çok pahalı değil her ay gelen memur zamları + emeklilik vs bin kat daha iyi

hemsire0603
Aday Memur
27 Mart 2024 02:53
her yıl* nereye kadar özel sektör
hemsire0603, 10 saat önce
tabikide gitmelisin en düşük memur maaşından az almazsın ayrıca afyonda kiralar çok pahalı değil her ay gelen memur zamları + emeklilik vs bin kat daha iyi
Toplam 2 mesaj

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