4B güvenlik görevlisi olarak Afyonu kazandım. Bursa dan gitmeli miyim kira ödemiyorum

tabikide gitmelisin en düşük memur maaşından az almazsın ayrıca afyonda kiralar çok pahalı değil her ay gelen memur zamları + emeklilik vs bin kat daha iyi

tabikide gitmelisin en düşük memur maaşından az almazsın ayrıca afyonda kiralar çok pahalı değil her ay gelen memur zamları + emeklilik vs bin kat daha iyi