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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Mart 2024 14:09
4b guvenlik gorevlisi olarak afyonu kazandim bursadan gitmelimiyim kira odemiyorum

Iyi gunler kultur ve turizm bakanligi 4b koruma ve guvenlik kazanfim. Bursada calisiyorum maas 22bin +yemek+servis kira odemiyorum afyona sizce gitmelimihim. Koruma ve guvenlik 4 b haklari nelerdir yemek yol icinde toplam ne kadar maas aliyor bilgi verirmisniz

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