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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 14:29
Seçim Görevi Hk.

Cumhurbaşkanlığı seçimde görevli kamu personelinin 1 nisan'da idari izinli olacağını duyurdu. Adalet bakanlığı için de geçerli mi bu durum?


feridunemeksiz
Şef
26 Mart 2024 14:48
dünya genelinde tüm kurumlarda geçerli
Toplam 1 mesaj

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