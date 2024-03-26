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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 15:22
kurban bayrami tatili de 9 gün olur mu?

Bu yıl kurbsn bayrami pazar gününe denk geliyor ve 4 gün bayram carsamba son buluyor. Perşembe ve cuma dahil edilip tatil 9 güne tamamlanır mi ?


feridunemeksiz
Şef
26 Mart 2024 15:30
hayır erken maaş da vermeyecekler

Turk Kahvesi
Aday Memur
26 Mart 2024 16:26

Tamamlanır. Geçmiş yıllarda yapıldı.


duygugul1876
Aday Memur
26 Mart 2024 17:16

ramazanı 9a tamamladılar inşallah kurbanda olur

Turk Kahvesi, 1 saat önce

Tamamlanır. Geçmiş yıllarda yapıldı.

Toplam 3 mesaj

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