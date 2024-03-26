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KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


26 Mart 2024 15:32
QNB Finansbank Mülakat Sonucu

Arkadaşlar merhaba, QNB Finansbank'a gişe pozisyonu için mülakata girmiştim ve dün kabul edildiğimi söylediler. 15 Nisan'da eğitim başlayacakmış. Fakat telefonda haklarımı söylerlerken yol masrafı diye bir şey söylemediler. Finansbankta yol masrafının ücreti veriliyor mu bilen var mı acaba?

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