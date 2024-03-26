Emekli maaş promosyon güncellemesi ve bayram ikramiyesi hakkında

Bankaların verdiği güncel promosyon miktarları ile ilgili ulusal basında çıkan bir haberin linkini paylaşıyorum. Linkteki haberi okuyup en yüksek prpmosyonu hangi bankanın verdiğini, maaş miktarına göre ne kadar promosyon alınabileceğini kendiniz öğrenebilirsiniz.

https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/emekli-promosyon-odemeleri-ne-zaman-baslayacak-hangi-banka-ne-kadar-promosyon-veriyor-ziraat-vakifbank-garanti-bankasi-promosyon-tutarlari,CBa7c3VA6kuUJHfZmndSYA/2jlq_LQFPk2nT4gJhpTu5A

Şunu da belirtmek isterim ki; burası memur forumu. Emekli pek yok burada. Emekliler için verilen promosyondan burada faydalanan olmadığı içinde emekliler açısından promosyon gelişmelerini burada pek takip eden yoktur.