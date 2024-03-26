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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 15:44
Emekli maaş promosyon güncellemesi ve bayram ikramiyesi hakkında

halam vefat eden kocasından memur emeklisi 14 bin maaş alıyor vefat eden dedem ssk emeklisi ninemiz sağ halam 3500 tl ordan da maaş alıyor acaba ne kadar promosyon güncellemesi parası ve bayram ikramiyesi alır bizim yanımızda kalıyor şu an durumu pek iyi değil kiraya çıksa en düşük ev 10 bin tutuyor


Karizmaunl
Şube Müdürü
26 Mart 2024 15:53

Bankaların verdiği güncel promosyon miktarları ile ilgili ulusal basında çıkan bir haberin linkini paylaşıyorum. Linkteki haberi okuyup en yüksek prpmosyonu hangi bankanın verdiğini, maaş miktarına göre ne kadar promosyon alınabileceğini kendiniz öğrenebilirsiniz.

https://www.ntv.com.tr/galeri/ekonomi/emekli-promosyon-odemeleri-ne-zaman-baslayacak-hangi-banka-ne-kadar-promosyon-veriyor-ziraat-vakifbank-garanti-bankasi-promosyon-tutarlari,CBa7c3VA6kuUJHfZmndSYA/2jlq_LQFPk2nT4gJhpTu5A

Şunu da belirtmek isterim ki; burası memur forumu. Emekli pek yok burada. Emekliler için verilen promosyondan burada faydalanan olmadığı içinde emekliler açısından promosyon gelişmelerini burada pek takip eden yoktur.


Muhendisinbiri1
Aday Memur
26 Mart 2024 16:01

Promosyon ödemesi öncelikli olarak 10 bin tl üstü maaş alanlara yapılacak


Muhendisinbiri1
Aday Memur
26 Mart 2024 16:12

10 bin verilir diye tahmin ediyorum 1500 de iade alınır sanırım


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
26 Mart 2024 16:17

ikisi toplam 10 bin olur diyorsunuz yani

Muhendisinbiri1, 2 saat önce

10 bin verilir diye tahmin ediyorum 1500 de iade alınır sanırım


Muhendisinbiri1
Aday Memur
26 Mart 2024 17:21

Maaş toplamı 10-15 bin aralığına düştüğü için 10 bin verilir bir önceki promosyon süresi dolmadığı için tahminim 4500 almıştır son yıl yani 1500 haketmediği için iade alınır

Hasan Şahin Gümüş, 2 saat önce

ikisi toplam 10 bin olur diyorsunuz yani

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