İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Mart 2024 16:04
Aile ve sosyal hizmetler sözleşmeli iibf

Kaç puan ile nerelere başvurdunuz?

Çok Yazılan Konular

Kültür ve turizm açıklanmışTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Mühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorAile ve sosyal politikalar bakanlığı 8000 personel alımların AçıklandıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Adeta kurumlar danışıklı döğüş yapıyorlarİşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?tarım orman 5500 alımı Neden puanlar düşmüyor

Sözlük

yalan söylemek 1 pulanski 2 ejder meyvesi 1 Müdahane 2 macos 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 tercihlerle sınanmak 1 hamster 1 copilot 3

Son Haberler

Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacakSözcü TV'deki İmamoğlu programı reytingleri alt üst etti mi?Yusufeli viyadüğü Nisan'da açılıyorMehmet Büyükekşi: VAR'da bu sıkıntıları bundan sonra istemiyoruz'Eğitim- öğretimi merkezlerine alan yerel yöneticilerin seçilmesini arzu ediyorum'

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri