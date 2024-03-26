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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mart 2024 16:52
aile birliği mazereti// eş durumu tayini ret

Merhabalar

Eşim Sağlık bakanlığında ebe, ben Tarım bakanlığında mühendis olarak Çanakkale de çalışıyorduk. Ben kendi bakanlığımda birim değiştirerek Eskişehire atandım. Eşim için Sağlık Bakanlığına aile birliği mazeretine bağlı tayin dilekçesi verdik bakanlık ret cevabı verdi. Gerekçe olarak da tayin istenen bölgenin c veya d bölgesi olmadığı belirtildi. Şimdi nasıl hareket etmeliyim. Bilginiz var mı?

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