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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mart 2024 17:10
Seçimde (31 Mart Günü) idari izinli sayılmayacakmışım

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum, istemediğim halde seçimde memur üye sıfatıyla görevlendirildim. Müdürüme görevlendirme kağıdımı bildirdiğim halde seçim günü idari izinli sayılmayacağımı söylüyor. Bu konuda ne yapmam lazım. 31 Mart günü tüm memurlar idari izinli sayılmıyor mu?

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