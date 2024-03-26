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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mart 2024 17:14
Kurum degisikligi sonrasi derece kademe?

Merhaba arkadaslar,

Ben YLSY bursu ile yurtdisinda doktora ogrenimimi tamamlayıp ulkeye dondum ve bir kurumda "kariyer uzmani"olarak goreve baslayacagim.

Doktora egitimine baslamadan once yine bir devlet universitesinde "arastirma gorevlisi" olarak calisiyordum. Gorevimden istifa ederek doktora egitimime basladim. Istifa ettigimde 5. Derece ve 1. Kademe'deydim.

Simdi sorum su, bu yeni baslayacagim kurumda "kariyer uzmani" 8. Derece 1. Kademe ile goreve basliyor. Ancak benim oncesinde kazanilmis derecem ile mi baslayacagim yoksa 8/1 olarak mi?

Bilgisi olan yorum yaparsa mutlu olurum.

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