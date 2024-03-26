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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 17:53
Görevi kötüye kullanma, ihraç talebi

Hakkımda görevi kötüye kullanma suçundan meslekten çıkarma talepli soruşturmam var. Son savunmamı verdim. Daha önce disiplin cezam da yok. EGM yüksek disiplin gerçekten dosyaya bakıp ifadeye çağırır mı yoksa orada ifade vermek için dilekçe mi yazmam gerekli yardım edebilir misiniz.


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:44

Dilekçe ile değil yüz yüze gidip savunma versen daha faydalı olur en azından karşı tarafı ikna edebilirsin


memuraday-y
Şef
26 Mart 2024 21:36

Konu nedir hocam ?


Emre3466
Aday Memur
26 Mart 2024 21:51
Görevi nasıl kötüye kullandın
Toplam 3 mesaj

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