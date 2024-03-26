İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 17:53
Lütfen bilgi.

Hakkımda görevi kötüye kullanma suçundan meslekten çıkarma talepli soruşturmam var. Son savunmamı verdim. Daha önce disiplin cezam da yok. EGM yüksek disiplin gerçekten dosyaya bakıp ifadeye çağırır mı yoksa orada ifade vermek için dilekçe mi yazmam gerekli yardım edebilir misiniz.


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:44

Dilekçe ile değil yüz yüze gidip savunma versen daha faydalı olur en azından karşı tarafı ikna edebilirsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İhraç olma durumunda ne iş yapabiliriz27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİdare mahkemesi iade kararıBoşanma sonrasındaki ruh haliEgm fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDarp olayından dolayı ihraç olur muyum?Maaşsız emeklilik detayları nedirC dilimi sağlık raporu ve operasyon tazminatıPromosyon güncellenmeyecek mi?

Sözlük

hanımın çiftliği 1 fildişi kule 3 yalan söylemek 1 Kurunun yanında yaş da yanar. 4 pulanski 2 Diş fırçalamak orucu bozar mı? 1 gram altın 2 hamster 1 şu anda dinlenen şarkı 1 Laf ile peynir gemisi yürümez 2

Son Haberler

Erdoğan PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradıHamza Dağ: İzmir'in hizmete ihtiyacı varİsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklamaKaçak avlanan 8 ton istavrite el konuldu: 6 kişiye ceza yağdıPolisi şehit eden sanığın yakınları adliyede bir polisi yaraladı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri