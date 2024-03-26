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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 17:54
Görevi kötüye kullanma suçu ve disiplin soruşturması

güveni kötüye kullanma sucundan sikayitci olunan polis uzlastırmacı asamasında anlasıp dosya kapanırsa emniyet bu konuda memurluktan çıkarılması için sonuçta yüz kızartıcı suç disiplin soruşturması açabilir mı. Bu konuyla ilgilenen tanığı avukat olan özelden atabilir .forumda beyin fırtınası yapalım biraz :)


adalı-polis
Genel Müdür
26 Mart 2024 18:51

Olur tabiki sonuçta uzlaştıysan ikrar var demektir. Beraat etmedin


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 18:56
uzlaşma demek olayın kapanması demek değil yani .
adalı-polis, 4 saat önce

Olur tabiki sonuçta uzlaştıysan ikrar var demektir. Beraat etmedin


veba1982
Genel Müdür
26 Mart 2024 19:05
uzlasma demek anlaşma orta yol bulma demek. yani suçu kabul etmek demek suçsuz olduğunu haklı olduğumu düşünen sonuna kadar davasının arkasında olur. Bu uzlaşı ile ihraç ederler
iyilikiyidir01, 4 saat önce
uzlaşma demek olayın kapanması demek değil yani .

reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:41

Konudan bilgisi olmadan arkadaşlar yorum yapmış ve soru soran kişiye de yanlış bilgi vermiş oluyor öncelikle uzlaştırma sağlandığı takdirde hiçbir şekilde ceza almadığı gibi adli sicile işlenmez hatta iddianame bile düzenlenmez bu nedeniyle devlet uzlaştırma usulünü uygulamıştır yani uzlaşıldığı takdirde kesinlikle memurla hiçbir etkisi olmamaktadır soruşturma kapsamında konu kapanmakta iddianame açılmamaktadır herhangi bir sicile de işlememektedir mesleğe hiçbir etkisi olmaz onun için böyle bir konuda kesinlikle uzlaştırmayı kabul edip uzlaştırılması gerekir


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:43

Soruyu soran arkadaşıma da tavsiyem buradaki yorumları dikkate almadan uzman adliyede veya bu işi tamamen bilen birinden kesin bilgi alabilir


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 19:46
uzlaşmasını söyledim arkadaşa bende ihraç olsa bile idare mahkemelerden döner diye düşünüyorum. ancak konuda birlik olunmadı .daha önce duyan şehit olan olabilir diye konuyu 2 gün üste tutacağım.uzlastırma sonucu birzdosyadan ceza alan var mı belki çıkar

Boldgbbn
26 Mart 2024 19:50

Hem polislik hem de uzlastirmacilik yapan birisi olarak söylüyorum Reis73 haklı.


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:53

Kardeşim uzlaşırsa ihraç olma imkanı yok bu defalarca yazdım uzlaştığı takdirde dosya kapanır uzlaşmazsa iddianame hazırlanır mahkemede normal yargılaması yapılabilir işte o zaman sıkıntı doğar ama uzlaşırsa ihraç olma gibi bir durumu yok rahat ol bu belki şöyle böyle değil kesin bilgi

iyilikiyidir01, 3 saat önce
uzlaşmasını söyledim arkadaşa bende ihraç olsa bile idare mahkemelerden döner diye düşünüyorum. ancak konuda birlik olunmadı .daha önce duyan şehit olan olabilir diye konuyu 2 gün üste tutacağım.uzlastırma sonucu birzdosyadan ceza alan var mı belki çıkar

veba1982
Genel Müdür
26 Mart 2024 21:20
adlı ve idari soruşturmaların birbirinden bagimzis olduğunun farkındamisiniz?

reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 21:21

Ayrıca sen de araştırmadan burada bilgi almak istemişsin görevi kötüye kullanma suçu yüz kızartıcı suçlar kapsamına girmez devlet memurları kanun 48 maddesine bakarsan güvenlik kötüye kullanmak suçu yüz kızartıcı suçlardandır görevi kötüye kullanma ayrıca 6 ayda 2 yıl arasındadır ceza alsan da muhtemelen alt verir 2-3 ay bir ceza alırsın 6 ay alsan bile mesleğe herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ancak yine de uzlaşma en iyi yöntemdir bence


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 21:23

Yukarıda yanlış yazılmış güvenlik kötüye kullanmak olarak yazılmış düzeltiyorum güveni kötüye kullanmak suçu yuz kızartıcı suçtur


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 21:23
Bu başlığı değiştiren yanlış değiştirmiş. güveni kötüye kullanma

iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 21:24
moderatör bir iyilik yapacaksın onuda yanlış yapmış güveni kötüye kullanma olarak değiştir başlığı

magdurpm
Aday Memur
26 Mart 2024 21:27
Güveni kötüye kullanma suçunun temel şekli şikayete tabidir ve bu suçun temel şekli uzlaşma kapsamındadır. Suçun TCK 155/1'deki temel şekli taraflar için bir dava şartı olup eğer taraflar bu uzlaştırmadan sonuç alamazlarsa yargılama yoluna gidilmektedir. Dolayısıyla uzlaşma halinde memuriyete engel bir durum yoktur. Diğer taraftan güveni kötüye kullanma suçunun manevi unsuru kasttır. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan kişiler ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsa dahi maddede sayılan suçlardan mahkum olan kişiler devlet memuru olamaz. Memuriyeti sırasında kasten işlenen işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alan kişinin de DMK 48 gereği memuriyeti sona erer.
iyilikiyidir01, 1 saat önce
moderatör bir iyilik yapacaksın onuda yanlış yapmış güveni kötüye kullanma olarak değiştir başlığı

Android60
Genel Müdür
26 Mart 2024 21:28

Görevi kötüye kullanma suçu uzlaşmaya tabi değil ki kamu suçu uzlaşma olmaz


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 21:29
yav moderatör safi başlığı değiştirmiş konunun ilk başlığını okursanız anlarsınız mevzu güveni kötüye kullnma
Android60, 1 saat önce

Görevi kötüye kullanma suçu uzlaşmaya tabi değil ki kamu suçu uzlaşma olmaz


Gazipasa071983
Memur
26 Mart 2024 21:55
şikayet Konusu karakola intikal ettiği anda otomatik kolluk büroya gidiyor. Dolayısıyla adlı olarak ceza almasaniz bile idari aorusma devam eder. Bazı muhakkikler adlı soruşturma sonucu beklemeden ceza veriyor olsa da adlı olarak ceza almazsanız idarenin verdiği ceza idari mahkemden döner. ancak sizden şikayetçi olan şahıs muhakkike ifade verirken sizi suçlar veya şikayetçiyim derse görev dışında mesleğin saygınlığı zedelemekten 6 ay kıdem tenzili cezası alırsınız.

Klav.ye
Aday Memur
26 Mart 2024 21:59

reis dalgınlığına gelmi

ş heral. güvenlik kötüye kullanma diye bir suç çeşidi yoktur. onun adı güveni kötüye mkullanma dır. ve güveni kötüye kullanma suçu yüz kızartıcı bir suç değildir. yüz kızartıcı suçlar uzlaşma kapsamında olmaz. görevi kötüye kullanma ağır bir suçtur ve uzlaşma kapsamında değildir. güveni kötüye kullanmaya örnek vereyim: arkadaşının arabasını emanet olarak aldın geri getirmedin. veya sana emanet olarak bırakılan bir eşyayı sattın. budur. eski adı emniyeti

suistimal dir. halk arasındaki adı emanete ihanettir.. karşı tarafın zararını karşıladıgın anda suç ortadan kalkar. hırsızlık gibi falan degildir. takibi şikayete başlıdır. basit bir suç türüdür... . görevi kötüye kullanma ise tamamen farklıdır. mesela trafik kazasında kaza raporu düzenlerken taraflardan biri tanıdıgın diye bilerek ve isteyerek karşı tarafa kusur yazmak gibi..

reis73, 1 saat önce

Yukarıda yanlış yazılmış güvenlik kötüye kullanmak olarak yazılmış düzeltiyorum güveni kötüye kullanmak suçu yuz kızartıcı suçtur


Klav.ye
Aday Memur
26 Mart 2024 22:09

arkadaşın durumuna gelince. güveni kötüye kullanma sucu için uzlaşma saglandıysa dava açılmaz. takipsizlik verilir. bu da adli sicil kaydına işlemez. e devlette dahi göremezsin. savcılık aşamasında bitmiştir olay. ancak emniyet idari soruşturma da açtıysa ceza vermeye de bilir ceza verebilir de. adli soruşturmadan bağımsızdır idari soruşturma. vermezlerse sıkıntı yok ama verirlerse de en fazla hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak tan ceza alırsın.


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 22:31

Kardeşim zaten belirttim yanlış yazdığımı sonra da düzeltmesini yaptım güvenlik kötüye kullanmak suçu ayrıca güveni kötüye kullanmak suçu dmk 48 maddenin 5 bölümünde suçlar kategorisine girmektedir yani ertelense de apo uğramış olsa da bir gün dahi ceza alsan ihraçsın

Klav.ye, 40 dk. önce

reis dalgınlığına gelmi

ş heral. güvenlik kötüye kullanma diye bir suç çeşidi yoktur. onun adı güveni kötüye mkullanma dır. ve güveni kötüye kullanma suçu yüz kızartıcı bir suç değildir. yüz kızartıcı suçlar uzlaşma kapsamında olmaz. görevi kötüye kullanma ağır bir suçtur ve uzlaşma kapsamında değildir. güveni kötüye kullanmaya örnek vereyim: arkadaşının arabasını emanet olarak aldın geri getirmedin. veya sana emanet olarak bırakılan bir eşyayı sattın. budur. eski adı emniyeti

suistimal dir. halk arasındaki adı emanete ihanettir.. karşı tarafın zararını karşıladıgın anda suç ortadan kalkar. hırsızlık gibi falan degildir. takibi şikayete başlıdır. basit bir suç türüdür... . görevi kötüye kullanma ise tamamen farklıdır. mesela trafik kazasında kaza raporu düzenlerken taraflardan biri tanıdıgın diye bilerek ve isteyerek karşı tarafa kusur yazmak gibi..

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