Görevi kötüye kullanma suçu ve disiplin soruşturması

Güveni kötüye kullanma suçunun temel şekli şikayete tabidir ve bu suçun temel şekli uzlaşma kapsamındadır. Suçun TCK 155/1'deki temel şekli taraflar için bir dava şartı olup eğer taraflar bu uzlaştırmadan sonuç alamazlarsa yargılama yoluna gidilmektedir. Dolayısıyla uzlaşma halinde memuriyete engel bir durum yoktur. Diğer taraftan güveni kötüye kullanma suçunun manevi unsuru kasttır. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan kişiler ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsa dahi maddede sayılan suçlardan mahkum olan kişiler devlet memuru olamaz. Memuriyeti sırasında kasten işlenen işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alan kişinin de DMK 48 gereği memuriyeti sona erer.

Güveni kötüye kullanma suçunun temel şekli şikayete tabidir ve bu suçun temel şekli uzlaşma kapsamındadır. Suçun TCK 155/1'deki temel şekli taraflar için bir dava şartı olup eğer taraflar bu uzlaştırmadan sonuç alamazlarsa yargılama yoluna gidilmektedir. Dolayısıyla uzlaşma halinde memuriyete engel bir durum yoktur. Diğer taraftan güveni kötüye kullanma suçunun manevi unsuru kasttır. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan kişiler ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsa dahi maddede sayılan suçlardan mahkum olan kişiler devlet memuru olamaz. Memuriyeti sırasında kasten işlenen işlenen bir suç nedeniyle bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezası alan kişinin de DMK 48 gereği memuriyeti sona erer.

iyilikiyidir01, 1 saat önce moderatör bir iyilik yapacaksın onuda yanlış yapmış güveni kötüye kullanma olarak değiştir başlığı