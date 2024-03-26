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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mart 2024 17:54
uzmanlık sorusu
güveni kötüye kullanma sucundan sikayitci olunan polis uzlastırmacı asamasında anlasıp dosya kapanırsa emniyet bu konuda memurluktan çıkarılması için sonuçta yüz kızartıcı suç disiplin soruşturması açabilir mı. Bu konuyla ilgilenen tanığı avukat olan özelden atabilir .forumda beyin fırtınası yapalım biraz :)

adalı-polis
Genel Müdür
26 Mart 2024 18:51

Olur tabiki sonuçta uzlaştıysan ikrar var demektir. Beraat etmedin


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 18:56
uzlaşma demek olayın kapanması demek değil yani .
adalı-polis, 2 saat önce

Olur tabiki sonuçta uzlaştıysan ikrar var demektir. Beraat etmedin


veba1982
Genel Müdür
26 Mart 2024 19:05
uzlasma demek anlaşma orta yol bulma demek. yani suçu kabul etmek demek suçsuz olduğunu haklı olduğumu düşünen sonuna kadar davasının arkasında olur. Bu uzlaşı ile ihraç ederler
iyilikiyidir01, 1 saat önce
uzlaşma demek olayın kapanması demek değil yani .

reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:41

Konudan bilgisi olmadan arkadaşlar yorum yapmış ve soru soran kişiye de yanlış bilgi vermiş oluyor öncelikle uzlaştırma sağlandığı takdirde hiçbir şekilde ceza almadığı gibi adli sicile işlenmez hatta iddianame bile düzenlenmez bu nedeniyle devlet uzlaştırma usulünü uygulamıştır yani uzlaşıldığı takdirde kesinlikle memurla hiçbir etkisi olmamaktadır soruşturma kapsamında konu kapanmakta iddianame açılmamaktadır herhangi bir sicile de işlememektedir mesleğe hiçbir etkisi olmaz onun için böyle bir konuda kesinlikle uzlaştırmayı kabul edip uzlaştırılması gerekir


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:43

Soruyu soran arkadaşıma da tavsiyem buradaki yorumları dikkate almadan uzman adliyede veya bu işi tamamen bilen birinden kesin bilgi alabilir


iyilikiyidir01
Şef
26 Mart 2024 19:46
uzlaşmasını söyledim arkadaşa bende ihraç olsa bile idare mahkemelerden döner diye düşünüyorum. ancak konuda birlik olunmadı .daha önce duyan şehit olan olabilir diye konuyu 2 gün üste tutacağım.uzlastırma sonucu birzdosyadan ceza alan var mı belki çıkar

Boldgbbn
26 Mart 2024 19:50

Hem polislik hem de uzlastirmacilik yapan birisi olarak söylüyorum Reis73 haklı.


reis73
Şube Müdürü
26 Mart 2024 19:53

Kardeşim uzlaşırsa ihraç olma imkanı yok bu defalarca yazdım uzlaştığı takdirde dosya kapanır uzlaşmazsa iddianame hazırlanır mahkemede normal yargılaması yapılabilir işte o zaman sıkıntı doğar ama uzlaşırsa ihraç olma gibi bir durumu yok rahat ol bu belki şöyle böyle değil kesin bilgi

iyilikiyidir01, 38 dk. önce
uzlaşmasını söyledim arkadaşa bende ihraç olsa bile idare mahkemelerden döner diye düşünüyorum. ancak konuda birlik olunmadı .daha önce duyan şehit olan olabilir diye konuyu 2 gün üste tutacağım.uzlastırma sonucu birzdosyadan ceza alan var mı belki çıkar
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