uzmanlık sorusu

güveni kötüye kullanma sucundan sikayitci olunan polis uzlastırmacı asamasında anlasıp dosya kapanırsa emniyet bu konuda memurluktan çıkarılması için sonuçta yüz kızartıcı suç disiplin soruşturması açabilir mı. Bu konuyla ilgilenen tanığı avukat olan özelden atabilir .forumda beyin fırtınası yapalım biraz :)

güveni kötüye kullanma sucundan sikayitci olunan polis uzlastırmacı asamasında anlasıp dosya kapanırsa emniyet bu konuda memurluktan çıkarılması için sonuçta yüz kızartıcı suç disiplin soruşturması açabilir mı. Bu konuyla ilgilenen tanığı avukat olan özelden atabilir .forumda beyin fırtınası yapalım biraz :)