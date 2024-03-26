İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


26 Mart 2024 17:55
Hava astsubaylar subaylık sınavından sonra subay olunca pilot olabilirmi
Sorum başlıkta belirttiğim gibi diyelim ki hava astsubaylık bitirdim ve işte subaylık sınavının şartlarını sağladıktan sonra kazandım ve havacı subay oldum bana pilotluk eğitimi vs verilip pilot olabilme imkanım varmı? Bu konuda bilgisi olan biri yardımcı olabilirse çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler

oguzair
Aday Memur
26 Mart 2024 19:01
hayır olamazsınız, asb iken branşınız ne ise o branştan sb.lığa geçiş yapabilirsiniz

Mehmet Çetin09
26 Mart 2024 19:05
çok teşekkür ederim
oguzair, 1 saat önce
hayır olamazsınız, asb iken branşınız ne ise o branştan sb.lığa geçiş yapabilirsiniz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Subay ve astsubayların özlük haklarıBekçilerDz kd yzb Olgun Ural' ı rahmetle ve minnetle anıyoruz.Hava astsubaylar subaylık sınavından sonra subay olunca pilot olabilirmiyardımcı sınıf personel kadrosuTsk mağdurlarıaskeri okuldan mezun olmadan ayrilan ogrenci zorunlu askerlik suresi

Sözlük

lampada 1 şu anda dinlenen şarkı 1 özür dilerim 1 Bugün olanlar 2 Saygısızlığı kaldıramamak 2 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 1 okaliptus ağacı 3 yazar burada ne demek istemiş 4 ironi yapan insanı linç etme girişimi 3 şaka mı? 5

Son Haberler

Erdoğan PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradıHamza Dağ: İzmir'in hizmete ihtiyacı varİsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklamaKaçak avlanan 8 ton istavrite el konuldu: 6 kişiye ceza yağdıPolisi şehit eden sanığın yakınları adliyede bir polisi yaraladı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri