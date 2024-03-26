Hava astsubaylar subaylık sınavından sonra subay olunca pilot olabilirmi

Sorum başlıkta belirttiğim gibi diyelim ki hava astsubaylık bitirdim ve işte subaylık sınavının şartlarını sağladıktan sonra kazandım ve havacı subay oldum bana pilotluk eğitimi vs verilip pilot olabilme imkanım varmı? Bu konuda bilgisi olan biri yardımcı olabilirse çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler

Sorum başlıkta belirttiğim gibi diyelim ki hava astsubaylık bitirdim ve işte subaylık sınavının şartlarını sağladıktan sonra kazandım ve havacı subay oldum bana pilotluk eğitimi vs verilip pilot olabilme imkanım varmı? Bu konuda bilgisi olan biri yardımcı olabilirse çok mutlu olurum şimdiden teşekkürler